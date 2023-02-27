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Новости 9:46

Крымский парламентарий предложил освобождать от наказания вступивших в армию заключенных

фото ЗакС политика Крымский парламентарий предложил освобождать от наказания вступивших в армию заключенных

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов высказался о возможности освобождения от наказания заключенных, решивших вступить в Вооруженные силы, передает 27 февраля РИА "Новости". По его мнению, вопрос об этом требует проработки.

"Считаю, что нам стоит вынеси на обсуждение и поработать вопрос отсрочки от наказания с перспективой освобождения тех осужденных, кто решит загладить свою вину, встав на защиту нашей страны", — высказался Константинов в беседе с информагентством.

Спецоперация на Украине длится уже больше года. О том, как изменилась за это время жизнь петербургских политиков и деятелей, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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