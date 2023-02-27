Крымский парламентарий предложил освобождать от наказания вступивших в армию заключенных

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов высказался о возможности освобождения от наказания заключенных, решивших вступить в Вооруженные силы, передает 27 февраля РИА "Новости". По его мнению, вопрос об этом требует проработки.

"Считаю, что нам стоит вынеси на обсуждение и поработать вопрос отсрочки от наказания с перспективой освобождения тех осужденных, кто решит загладить свою вину, встав на защиту нашей страны", — высказался Константинов в беседе с информагентством.

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