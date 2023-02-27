Беглов: Деловой центр следует строить рядом с "Лахта Центром"

Губернатор Александр Беглов заявил в интервью "Деловому Петербургу", что считает решенным вопрос о местоположении нового делового центра города. При этом он сослался на планы "Газпрома" продолжить строительство вблизи от небоскреба, включая возведение новых башен.

"С появлением "Лахта Центра" споры о месте петербургского Сити можно считать законченными. <...> Оптимальный вариант для размещения делового центра Петербурга — и по затратам для города, и по архитектуре, и по транспортной доступности — рядом с "Лахта Центром"", — поделился мнением градоначальник.

Беглов напомнил об открытии в конце 2022 года аэропорта Левашово на северо-западе Петербурга, воздушная гавань сможет принимать авиацию "Газпрома". "Когда подведём к "Лахта Центру" новые трассы, добраться оттуда до аэродрома в Левашово можно будет за 10-15 минут", — заявил губернатор. По его мнению, это станет "серьезным аргументом для крупного бизнеса" и поспособствует локализации нового делового центра.

В целом же реализация подобных планов должна будет обеспечить Петербургу "значительный шаг вперед" и снизить накал ряда существующих в городе проблем, высказался Беглов.