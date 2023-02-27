По делу о нападении на школьника в "Галерее" задержан первокурсник одного из колледжей Петербурга

В Петербурге по подозрению в нападении на 15-летнего школьника задержан первокурсник одного из городских колледжей, сообщила 27 февраля пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу. Задержанный до совершеннолетия не дорос, он на два года старше атакованного ученика.

По версии следствия, в минувшее воскресенье, 26 февраля, задержанный в компании соучастников, "грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений нанесли множественные удары руками и ногами" подростку на территории ТРЦ "Галерея". Потерпевший был госпитализирован, позже его в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Задержанному готовятся предъявить обвинения и избрать меру пресечения. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился представить ему доклад об обстоятельствах драки в "Галерее".

В воскресенье силовики на некоторое время закрывали вход в ТРК "Галерея" из-за сообщения о нападении на подростка. Как сообщала "Фонтанка", по итогам облавы были задержаны свыше 200 несовершеннолетних посетителей торгового центра.