ФСБ завела дело о создании в Москве ячейки "Сети"*

ФСБ возбудила уголовное дело о создании в Москве ячейки признанной террористической организации "Сеть"*, сообщило 27 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Утром в понедельник силовики провели обыски по местам проживания предполагаемых участников сообщества.

"Следователи ФСБ России в рамках расследования уголовного дела в отношении участников московской ячейки "Сети"* провели сегодня обыски по адресам анархистов и их родственников", — приводит ТАСС слова собеседника.

Источник агентства сообщил, что часть ранее осужденных фигурантов дела "Сети"* была этапирована в московский СИЗО "Лефортово". Среди прочего, они дали показания на бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, объявив его одним из членов столичной ячейки.

Фигуранты дела "Сети"* были приговорены в 2020 году к длительным срокам заключения, их признали виновными в стремлении организовать вооруженный захват власти в России. Сами они жаловались на пытки во время следствия.

Азат Мифтахов был осужден в январе 2021 года на шесть лет заключения по делу о разбитом окне в московском офисе "Единой России". В сентябре прошлого года суд отказал ему в условно-досрочном освобождении.

*Организация "Сеть" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ