Сенаторы задумали избавить мобилизованных от уплаты пошлин за выдачу паспорта и водительских прав

Ряд российских сенаторов, возглавляемых представляющим Петербург главой комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым, внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об избавлении мобилизованных и добровольцев от уплаты пошлин за выдачу документов. Текст проекта доступен в электронной базе парламента.

Согласно проекту, добровольцы и мобилизованные в ряды Вооруженных сил не должны будут платить пошлины за выдачу паспортов и водительских удостоверений взамен утраченных или пришедших в негодность.

Как отмечают авторы проекта, военнослужащие могут столкнуться с утратой или порчей документов во время спецоперации, а также при транспортировке для лечения в госпитали и другие медицинские организации. Предложенная мера позволит "снизить финансовую нагрузку на таких граждан", а заодно станет дополнительной мерой поддержки для них, полагают законотворцы.

До этого в понедельник на рассмотрение Госдумы поступил проект о признании ветеранами и инвалидами боевых действий участников формирований ДНР и ЛНР, участвовавших в конфликте с Украиной с 2014 года.