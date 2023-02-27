Митянина считает, что потасовка подростков в "Галерее" могла случиться по вине взрослых

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина выступила с официальным заявлением об инциденте в ТРЦ "Галерея", где накануне после потасовки были задержаны более двух сотен несовершеннолетних. С ее точки зрения, свою долю ответственности за случившееся несут взрослые.

"Если подростки объединяются в такие группировки, значит, у них есть потребность в подобном объединении, у них есть какие-то нерешенные проблемы. Но взрослые не знали об этих проблемах, не смогли вовремя на них отреагировать и помочь детям. Серьезный сигнал для нас – взрослых – о том, что надо постоянно слушать и слышать детей, не усыпляя свою бдительность тем, что ребенок физически зрел и может сам себя защитить", - приводятся слова правозащитницы на ее сайте.

Митяева считает, что освещать подростковые конфликты с применением насилия нужно с осторожностью, чтобы они не получили продолжения. Резонансное происшествие находится под контролем чиновницы. Дела каждого из участников конфликта рассмотрит Комиссия по делам несовершеннолетних. Митянина обещает проследить за соблюдением их прав.

Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). По версии силовиков, первокурсник одного из колледжей в компании других молодых людей напал на школьника, что привело к госпитализации последнего.