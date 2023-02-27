До лета в Петербурге хотят открыть белорусский "аналог IKEA"

Занять нишу мебельных магазинов IKEA, ушедших с российского рынка, намеревается белорусская компания Swed House. Как сообщает РБК Петербург, первый магазин сети может открыться в городе уже весной. Его собираются разместить в ТРК "Лето" на Пулковском шоссе, причем на той торговой площади, которую ранее занимал шведский магазин. Событие анонсировал руководитель проекта Мурат Шагылыджов.

Помимо мебели, Swed House специализируется на различных товарах для дома, посуды и текстиля. Производить их будут в Китае, России и Белоруссии. В планы компании входит открыть до 50 магазинов в России в ближайшие годы.

Напомним, что IKEA объявила о закрытии российских магазинов прошлой весной. Почти год спустя стало о покупателях заводов IKEA.