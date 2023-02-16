Минпромторг назвал имена покупателей заводов IKEA

Расположенные на территории Ленинградской, Новгородской и Кировской областях заводы шведской фабрики по изготовлению мебели IKEA собираются приобрести компания-производитель пиломатериалов "Лузалес" и специализирующаяся на фасадах и кухонных столешницах фирма "Слотекс". "Добро" на совершение сделки уже дало правительство РФ, передаёт РБК.

Стоимость заводов не конкретизируется, однако, по словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, новым собственникам будет гарантирована всесторонняя государственная помощь.

Ранее сообщалось, что шведский производитель мебели планирует завершить продажу всех своих фабрик в России в начале текущего года.

Некоторое время назад руководитель Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что на фабрике IKEA в Тихвине начнут выпускать мебельную продукцию под новым брендом.