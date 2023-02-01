Дрозденко: На предприятии IKEA в Тихвине будут выпускать мебель под новым брендом

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко известил, что на деревоперерабатывающем комбинате IKEA, расположенном в Тихвине, начнут производство мебельной продукции под новым брендом. Заявление прозвучало в разговоре губернатора с телеканалом ОТР.

"Есть финиш у этой истории. Будет новое предприятие, будет та же специализация "мебель", только это уже будет мебель не IKEA, но, тем не менее, это мебель, которая будет востребована не только в России", — известил Дрозденко.

Губернатор не стал конкретизировать, кто выкупит производственный комплекс в Тихвине. Ранее сообщалось, что шведский производитель мебели планирует завершить продажу всех своих фабрик в России в начале текущего года.

В декабре Минпромторг сообщал, что IKEA намерена договориться с покупателями российского бизнеса до конца прошлого года.