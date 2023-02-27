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Новости 16:10

В Москве повторно дали 15 суток ареста театральному режиссеру Лисовскому

фото ЗакС политика В Москве повторно дали 15 суток ареста театральному режиссеру Лисовскому

Суд в Москве повторно отправил в спецприемник режиссера "Театра переходного периода" Всеволода Лисовского на 15 суток, о чем сообщила в своем аккаунте в социальной сети его дочь Ева.

Как и в предыдущий раз, культурного деятеля арестовали по протоколу о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). Ева Лисовская утверждает, что суд проигнорировал аргументы защиты и не стал вызывать свидетелей.

Режиссер был задержан накануне сразу на выходе из спецприемника. В последнее время он регулярно выражает свою пацифистскую позицию и уже привлекался к ответственности по протоколу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).


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