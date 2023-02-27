ЕСПЧ коммуницировал жалобы от 42 фигурантов российского реестра иноагентов

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению первые жалобы россиян, оспаривающих свое внесение в реестр иностранных агентов. Как сообщил в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков, кейсы 42-х заявителей, включая физических и юридических лиц, объединили в одно производство.

В частности, коммуницировали жалобы адвоката Ивана Павлова*, издателя и акциониста Петра Верзилова**, движения "Лига избирателей"*** и центра "Насилию.нет"****.

Страсбургский суд в случае с 42 иноагентами будет изучать действия российских властей на предмет их соответствия статьям Европейской конвенции о праве на свободу выражения и свободу объединения.

Напомним, что прошлым летом в России приняли закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ.

*Минюст внес Ивана Павлова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Петра Верзилова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Лигу избирателей" в единый реестр иноагентов

****Минюст внес центр "Насилию.нет" в единый реестр иноагентов