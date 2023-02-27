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В Петербурге почтили память Бориса Немцова

фото ЗакС политика В Петербурге почтили память Бориса Немцова

У Соловецкого камня в Петербурге прошла акция памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого ровно восемь лет назад в центре столицы. Мероприятие, освещенное порталом MR7, организовало региональное отделение партии "Яблоко".

Возложить цветы к мемориалу пришли городские активисты и депутаты ЗакСа Александр Шишлов и Борис Вишневский. Дежурившие возле Троицкой площади полицейские и росгвардейцы не стали прибегать к задержаниям.

"Печально, что мы не можем провести полноценный митинг и столько полиции следит за мирной акцией", - произнес перед собравшимися Вишневский.

Депутат также понадеялся, что однажды россияне узнают больше об убийстве оппозиционера и что наказание понесут все виновные в преступлении.

Напомним, что 55-летнего Бориса Немцова убили несколькими выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту поздно вечером 27 февраля 2015 года. Фигуранты дела получили длительные сроки заключения. Заказчики преступления официально не названы до сих пор.

фото: Елена Михина / MR7


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Вишневский Борис Лазаревич 
Шишлов Александр Владимирович 




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