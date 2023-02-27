В Петербурге почтили память Бориса Немцова

У Соловецкого камня в Петербурге прошла акция памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого ровно восемь лет назад в центре столицы. Мероприятие, освещенное порталом MR7, организовало региональное отделение партии "Яблоко".
Возложить цветы к мемориалу пришли городские активисты и депутаты ЗакСа Александр Шишлов и Борис Вишневский. Дежурившие возле Троицкой площади полицейские и росгвардейцы не стали прибегать к задержаниям.
"Печально, что мы не можем провести полноценный митинг и столько полиции следит за мирной акцией", - произнес перед собравшимися Вишневский.
Депутат также понадеялся, что однажды россияне узнают больше об убийстве оппозиционера и что наказание понесут все виновные в преступлении.
Напомним, что 55-летнего Бориса Немцова убили несколькими выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту поздно вечером 27 февраля 2015 года. Фигуранты дела получили длительные сроки заключения. Заказчики преступления официально не названы до сих пор.