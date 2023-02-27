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Новости 19:48

Площадь будущего спорткомплекса в Купчино увеличили в четыре раза

фото ЗакС политика Площадь будущего спорткомплекса в Купчино увеличили в четыре раза

Правительство Петербурга утвердило проект нового постановления, которое предусматривает четырехкратное увеличение площади будущего спорткомплекса во Фрунзенском районе.

"С каждым годом растет число петербуржцев, которые постоянно занимаются спортом. Такие комплексы очень востребованы у горожан", - приводит комментарий губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Строительство, как и было запланировано первоначально, развернется в квартале, ограниченном Балканской, Малой Балканской улицами, улицей Олеко Дундича и Дунайским проспектом. Сроки работ пока не определены.

Спортивный объект, который, в частности, включит в себя бассейн, будет числиться по Малой Балканской улице.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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