Из бюджета Петербурга не станут оплачивать ремонт памятника репрессированным украинцам

В Смольном прояснили судьбу поврежденного памятника репрессированным украинцам, установленного на Левашовском кладбище. Из городского бюджета работы по его восстановлению чиновники оплачивать не планируют, о чем пишет издание "Фонтанка", получившее официальный ответ от комитета по промышленной политике.

Нынешняя позиция исполнительной власти объясняется тем, что пока не установлен владелец объекта, и жалоб на порчу имущества от его правообладателя органы правопорядка не получали. При этом собственника все же собираются найти.

Повреждение мемориала в виде креста заключалось в том, что неизвестные обрезали вторую часть фразы "Вечная память украинцам безвинно убиенным". Позже памятник замотали черной пленкой. В комитете пояснили, что это сделано для предотвращения дальнейших повреждений.