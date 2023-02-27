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Петербургский завод Hyundai продлил режим простоя еще на месяц

фото ЗакС политика Петербургский завод Hyundai продлил режим простоя еще на месяц

Руководство петербургского завода Hyundai решило продлить режим простоя производства до конца марта, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по труду и занятости Смольного.

"На данный момент предприятие заявило в простой 459 человек до 31 марта 2023 года", - рассказали чиновники.

Завод Hyundai остановил работу год назад на фоне трудностей, явившихся следствием западных санкций. В конце декабря в СМИ появилась информация, что предприятие начало сборку кузовов для Казахстана, однако впоследствии это официально не подтверждалось. В начале зимы месяце завод стал сокращать сотрудников, которых до того насчитывалось более двух тысяч.


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