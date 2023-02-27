Петербургский завод Hyundai продлил режим простоя еще на месяц

Руководство петербургского завода Hyundai решило продлить режим простоя производства до конца марта, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по труду и занятости Смольного.

"На данный момент предприятие заявило в простой 459 человек до 31 марта 2023 года", - рассказали чиновники.

Завод Hyundai остановил работу год назад на фоне трудностей, явившихся следствием западных санкций. В конце декабря в СМИ появилась информация, что предприятие начало сборку кузовов для Казахстана, однако впоследствии это официально не подтверждалось. В начале зимы месяце завод стал сокращать сотрудников, которых до того насчитывалось более двух тысяч.