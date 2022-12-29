Петербургский завод Hyundai начал выпуск кузовов для Казахстана

Автомобильный завод Hyundai в Петербурге сосредоточился на производстве кузовов для экспорта в Казахстан, о чем пишут "Ведомости" со ссылкой на два компетентных источника. Эта деятельность призвана частично загрузить мощности предприятия, остановившего работу почти десять месяцев назад.

Сотрудники завода будут штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для автомобилей, сборка которых будет осуществляться уже в Алма-Ате. Реализовывать на внутреннем рынке эту продукцию не планируют. Кузова предназначены для серии машин Hyundai Solaris.

Отметим, что завод Hyundai находился в простое с марта из-за финансовых и логистических проблем, вызванных новейшими пакетами санкций со стороны так называемых недружественных стран. В декабре сообщалось, что предприятие не сможет возобновить полноценную работу. В середине месяца на заводе начались увольнения.