Мундепу грозит штраф за видео в защиту Нарвской заставы

Полиция Кировского района Петербурга ищет нарушения митингового законодательства во время собрания защитников исторического квартала в Нарвской заставе, рассказал ЗАКС.Ру депутат МО "Нарвской округ" Виталий Грязнов. На мундепа возбудили административное дело по статье о нарушении порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). Грязнову может грозить штраф до 20 тысяч рублей. Сейчас проводится расследование.

Полицию заинтересовало собрание противников сноса Нарвской заставы, которое состоялась 11 февраля. Помимо активистов, в ней принимали участие депутаты Законодательного собрания Петербурга: лидеры фракций Павел Крупник ("Единая Россия") и Роман Кононенко (КПРФ), а также "яблочник" Борис Вишневский. Мундепа Грязнова полицейские определили ответственным за проведение собрания.

Грязнова вызвали для дачи объяснений в отдел полиции 27 февраля. Поводом для этого стало изучение видеозаписей, которые сделали сами силовики, дежурившие на собрании. На них участники встречи несколько раз выкрикнули лозунг во время сьемки видео.

— Было выявлено, что собрание перешло в митинг, потому что были произнесены лозунги, а лозунги — это когда на видеообращении три раза крикнули "Сохраним Нарвскую заставу". Именно в тот день, когда депутаты приезжали. Они с нами и кричали. Крупник уехал, а Вишневский, Кононенко с нами вместе кричали, — рассказал ЗАКС.Ру Грязнов.

Ещё одной претензией со стороны силовиков стало то, что местные жители собрались на детской площадке. Мундеп отметил, что других мест, чтобы собраться, во дворе нет. Незадолго до начала собрания полицейские обязали Грязнова подписать предостережение. Муниципал собирался максимально соблюдать требования закона.

— Перед встречей зачитывал жителям, что нельзя ругаться матом, дебоширить. Полицейские меня определили как организатора. <…> По всей стране люди записывают видео, выкрикивают точно также - никто им ничего не говорит, — добавил мундеп.

Депутат Кононенко в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что считает сомнительной позицию правоохранительных органов. Он отметил, что силовики во время собрания не высказывали никаких замечаний участникам мероприятия.

— Они никаких замечаний не делали по ходу. Никаких претензий. И потом, постфактум они составили этот протокол. Могли бы подойти, сделать замечание и никаких проблем бы не было. А тут наоборот, подождали и отреагировали. <…> Почему это [съемка видео] квалифицируется как митинг, как продолжение той же самой встречи? По моему, видеоролики ещё никто не запрещал записывать. - удивился депутат

Напомним, жители Нарвской заставы уже несколько лет борются с чиновниками ради сохранения квартала. На его месте планируют построить новое жилье в рамках программы развития застроенных территорий (РЗТ).

На прошлой неделе в Заксобрании приняли в первом чтении законопроект, согласно которому район может быть снесен вместе с некоторыми другими историческими постройками Петербурга. Всего город может потерять порядка 200 объектов культурного наследия. "Единая Россия" поддержала предложение, однако потребовала отложить действие программы в Нарвской заставе до января 2029 года. Это, по мнению единороссов, должно помочь сохранить район. Вносить изменения в законопроект намерены с помощью поправок. Не все парламентарии доверяют такому методу.

Константин Леньков