Собираемость взносов за капремонт в 2022 году составила 103,37%

Председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов сообщил, что уровень собираемости взносов за капительный ремонт в 2022 году составил 103,37%. Об этом он заявил на заседании правительства города 28 февраля.

Фонд капремонта разработал план по снижению задолженности, сообщил Зотов. По его словам, в рамках плана проводили акцию "Оплати задолженность - живи без пени", направление долговых квитанций, заключение соглашений о реструктуризации задолженности и другое.

Удалось не только остановить рост задолженности, но и добиться ее снижения, отметил чиновник. Зотов рассказал, что ранее ведомство практически не занималось погашением задолженностей:

- На 31 мая 2022 года размер задолженности достиг пикового значения и составлял порядка 6,5 млрд рублей. Работа по взысканиям задолженностей практически не велась, что было отмечено Контрольно-счетной палатой по итогам проведенной в 2022 году проверки.

Напомним, Зотов возглавил Жилком в конце 2021 года. До этого ведомством руководил Виктор Борщов.

София Саттарова