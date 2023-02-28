В 2023 году в Петербурге планируют провести 1898 работ по капремонту

В Петербурге в краткосрочный план по капительному ремонту домов на 2023 год включено 1898 строительно-монтажных работ, сообщил на заседании правительства глава Жилищного комитета Олег Зотов. Мероприятия проходило 28 февраля.

Зотов рассказал, что всего на программу капремонта намерены потратить в текущем году 16,3 млрд рублей. План утвердили еще в августе 2022 года.

Фонд капремонта уже заключил контракты на 1653 видов работ, заявил чиновник. По его словам, 385 объектов уже переданы в работу.

Согласно представленной Зотовым презентации, в программы капремонта в 2023 году попали 1318 многоквартирных домов. В них планируют заменить лифты, отремонтировать крыши и провести другие работы, сказано в презентации.

Также на заседании правительства Зотов рассказал, что в 2022 году провели 2525 работ по капремонту. Общая сумма составила 14,32 млрд рублей.

София Саттарова