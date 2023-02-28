Глава Жилкома: Предложение о передаче денег с курортного сбора на капремонт надо тщательно проработать

Председатель Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов заявил, что вопрос передачи денег с курортного сбора на капитальный ремонт фасадов домов в центральных районах следует "тщательно проработать". Так он ответил на соответствующий вопрос лидера фракции "Новых людей" в Законодательном собрании Дмитрия Павлова на заседании правительства города 28 февраля.

Депутат напомнил, что Петербургу предоставили возможность введения курортного сбора. По предварительным подсчетам так бюджет города будет получать около 1 млрд рублей в год, сообщил Павлов.

- В настоящий момент не определено, куда средства будут расходоваться в нашем городе. Как вы полагаете, возможно ли интегрировать эти доходы в Фонд капитального ремонта для ремонта, например, крыши фасадов многоквартирных домов, расположенных в туристических местах нашего города? - поинтересовался Павлов.

- Я думаю, такое предложение подлежит тщательной проработке с финансовым блоком правительства Петербурга. После обсуждения мы сможем сформулировать конкретное видение Жилищного комитета по возможности использования этих средств. Но любое увеличение объема финансирования, особенно такого важного, нужного для нашего города направления как капитальный ремонт фасадов центральных районов, нами приветствуется, - ответил Зотов.

Напомним, президент России Владимир Путин в декабре 2022 года подписал закон, по которому Петербург может ввести у себя курортный сбор. Петербургские власти предполагают, что его размер не будет превышать 100 рублей в сутки.

София Саттарова