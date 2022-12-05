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Путин подписал закон о курортном сборе в Петербурге

фото ЗакС политика Путин подписал закон о курортном сборе в Петербурге

Президент Владимир Путин 5 декабря подписал закон, согласно которому Петербург сможет принять участие в эксперименте по взиманию курортного сбора с туристов. Кроме Петербурга, в эксперимент включили федеральную территорию "Сириус" в Краснодарском крае. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, платить сбор должны гости города старше 18 лет, которые будут проживать в отелях и хостелах более двух суток. Средства могут быть направлены только на создание, развитие и ремонт курортной инфраструктуры.

Ранее вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников рассказывал, что размер сбора не будет превышать 100 рублей в сутки. Когда именно в Петербурге начнут взимать "налог" – в Смольном еще не решили.

Напомним, с похожим предложением выступал депутат Заксобрания Дмитрий Павлов, который отмечал, что в Петербурге собранные деньги должны направляться на сохранение архитектуры в исторической части города. 

Константин Леньков


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