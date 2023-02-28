На побережье Финского залива организуют памятник природы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о создании в Выборгском районе памятника природы "Бухта Желтая", известила 28 февраля пресс-служба администрации региона. Это будет 49-я по счету особо охраняемая природная территория в границах области.

Площадь памятника природы составляет 613 гектаров, он располагается на побережье Финского залива поблизости от Высокинского озера.

"Здесь будут охранять места гнездования и миграционные стоянки водоплавающих и околоводных птиц, приморскую и болотную растительность, сосновые леса на дюнах и береговых валах, еловые леса по долинам рек и ручьев", — уточнили в администрации Ленобласти.

Ранее в Смольном поделились планами создать до 2025 года три особо охраняемые природные территории в пределах Петербурга.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"