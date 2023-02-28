Суд в Петербурге отправил под стражу обвиняемого в нападении на военкомат аспиранта

Выборгский районный суд Петербурга избрал 28 февраля меру пресечения для Владимира Миронова, обвиняемого в нападении на здание военкомата по Большому Сампсониевскому проспекту, известила объединенная пресс-служба городских судов. Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

По версии следствия, ночью 26 февраля Миронов нанес на фасад военкомата Выборгского района надписи против спецоперации на Украине, а затем повредил оконные стекла неустановленным предметом. В тот же день он был задержан, 27 февраля ему было предъявлено обвинение.

Следствие настаивало на заключении Миронова под стражу. Суд арестовал его на два месяца, определив в СИЗО до 25 апреля.

О задержании Миронова стало известно накануне. Как сообщалось, он аспирант Петербургского национального исследовательского академического университета имени Алферова РАН. Ранее на него составляли административный протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ).