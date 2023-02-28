В Самаре вынесли порицание местному депутату за то, что он смотрел послание Путина с лапшой на ушах

Депутаты Самарской губернской думы вынесли публичное порицание своему коллеге от фракции КПРФ Михаилу Абдалкину, передает 28 февраля РИА "Новости". Причиной этого стал устроенный коммунистом перформанс, в ходе которого он с лапшой на ушах смотрел трансляцию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Видеозапись просмотра обращения президента Абдалкин выложил на YouTube и распространил в Telegram. Ролик депутат сопроводил иронической подписью о том, что "ничего подобного" нынешнему выступлению Путина он "за последние 23 года не слышал".

Внимание на видеозапись обратил на прошлой неделе депутат Госдумы Александр Хинштейн. Его коллега от КПРФ Александр Ющенко заявлял, что поступок Абдалкина будет рассмотрен центральной ревизионной комиссией партии, а также ее региональным отделением.

Комитет по регламенту регионального парламента предложил вынести Абдалкину публичное порицание, а заодно предложить местному отделению КПРФ исключить депутата из партии и лишить всех занимаемых постов. Также комитет рекомендовал направить материалы по ситуации правоохранителям и в прокуратуру для получения оценки ведомств.

В ходе заседания губернской думы депутаты поддержали вынесение порицания Абдалкину. Сам он при этом не присутствовал.

Днем ранее коммунист сообщил о том, что, помимо заседания регионального парламента, из-за публикации видеозаписи он был вызван в полицию. "И все это по вопросу лапши", — подписал он.

Фото: Telegram-канал "Голос рабочего Самарской области"