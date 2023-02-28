Четверо псковских депутатов поддержали запрет призывов к ядерной войне

Псковское областное собрание депутатов 28 февраля большинством голосов отклонило инициативу партии "Яблоко", предложившей ввести уголовную ответственность за публичные призывы к ядерной войне и применению оружия массового поражения.

Как сообщает "Псковская губерния", тринадцать парламентариев выступило против законодательного предложения, четверо проголосовало за него и шестеро членов собрания воздержались.

Ранее глава региона Михаил Ведерников выдал отрицательное заключение на инициативу, заявив, что "призыв к совершению законных действий не может являться преступлением".

Псковский "яблочник" Артур Гайдук предлагал вписать в Уголовный кодекс новую статью 354.2. Ранее аналогичный законопроект представители партии внесли в петербургское Заксобрание, однако депутаты сняли его с повестки заседания.