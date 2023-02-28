Глава СПЧ хочет законодательно закрепить "русофобию" и наказывать за нее

Руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил ввести юридическое определение для понятия "русофобия" с тем, чтобы можно было наказывать за ее проявления в уголовном порядке. Пока же, по словам Фадеева, чиновники и депутаты воспринимают актуальный для него термин на сугубо интуитивном уровне, передает "Интерфакс".

"Наша сегодняшняя задача - попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи Уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, и, если такой статьи нет, значит нужно вносить дополнительную статью", - произнес правозащитник на расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству.

По мысли спикера, одними "восклицаниями" искоренения явления не добиться. Наказывать за русофобские высказывания и действия он хочет в том числе и проживающих за рубежом.

В декабре с аналогичным предложением выступил коллега Фадеева по совещательному органу Кирилл Вышинский.

фото: president-sovet.ru