Путин подписал закон о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому Россия перестает исполнять требования подписанной ею международной конвенции об уголовной ответственности за коррупционные преступления. Документ появился 28 февраля на официальном портале правовой информации.

Ранее Совет Европы лишил РФ как члена Группы государств против коррупции (ГРЕКО) права голоса, что Путин счел неприемлемым дискриминирующим обстоятельством. В начале января президент лично внес в Госдуму подписанную им впоследствии инициативу.

Вместе с упомянутым выше законом Путин 28 февраля подписал закон "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы". Речь в документе, в частности, идет об уставе Совета Европы (1949), Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950) и Европейской конвенции о пресечении терроризма (1977).

Напомним, что Россия вышла из Совета Европы прошлой весной, после чего перестала исполнять решения ЕСПЧ.