"Крик души": Автора записки на могиле родителей Путина допросили в суде

Автора записки на могиле родителей президента Владимира Путина с критикой их сына допросили в суде. Обвиняемая в надругательстве над местами захоронений Ирина Цыбанева рассказала, что пойти на такой шаг она решилась после просмотра тревожных новостей, но отчета она себе в тот момент не отдавала. Подробнее о заседании - в материале ЗАКС.Ру.

В Приморском районном суде Петербурга продолжают рассматривать уголовное дело в отношении пенсионерки Ирины Цыбаневой, обвиняемой в надругательстве над местами захоронения (ч. 2 ст. 244 УК). В октябре прошлого года она оставила на на могиле родителей президента Владимира Путина записку с негативными высказываниями в адрес главы государства. На заседании 28 февраля суд расспросил ее о мотивах такого поступка.

Октябрьским утром Цыбанева увидела в новостях высказывания о ядерном оружии. Тема вызвала в ней тревогу за родных и близких. Также ее волновала продолжавшаяся на тот момент частичная мобилизация. В тот день она решила отправиться на прогулку по Серафимовскому кладбищу, чтобы посетить местную церковь. По дороге Цыбанева остановилась, чтобы написать записку. По ее словам, сделала она это импульсивно, не отдавая себе отчета о происходящем. Целенаправленно навещать могилу родителей президента она не планировала, но решила зайти, раз была неподалеку. Место их погребения она запомнила, когда случайно увидела информацию о нем в интернете. Желание посетить кладбище она объяснила любовью к красивой архитектуре - на ее телефоне полно фотографий достопримечательностей.

Что она написала в записке, она не запоминала, призналась Цыбанева. О содержимом она вспомнила лишь на заседании по избранию меры пресечения. Она не собиралась превращать это в публичную акцию. Текст записки она не фотографировала и никому не показывала. Если бы не уголовное дело, она бы уже забыла об этой записке, добавила она. Цыбанева рассказала, что оставить записку было ее внутренним личным решением, которое она сама не может объяснить.

- Страх такой, что я не понимала, что совершаю. Написала записку, которую совершенно не могла вспомнить, что там написано. <...> Как затмение у меня. Это так и есть. Вообще никакой цели не было, у меня был страх. <...> Крик души какой-то был. Меня, видимо, накрыло на тот момент. Это был спонтанный необдуманный поступок. Я по-другому назвать это не могу, - рассказала Цыбанева.

Она отметила, что у нее и в мыслях не было разрушать или повреждать как-либо захоронение родителей Путина. Свернутая записка была воткнута в землю возле оградки, рядом с цветами. Во время судебного разбирательства действительно ни разу не упоминался какой-либо материальный ущерб. Сейчас к содеянному Цыбанева относится "ужасно" и сожалеет.

Цыбанева отметила, что вину в преступлении не признает, но не отрицает фактические обстоятельства. Она рассказала детали того, как пришла на кладбище, как сворачивала записку и остальные нюансы того дня. Она также подтвердила показания сотрудника кладбища, который обнаружил записку.

Кроме Цыбаневой, в суде выступили близкие обвиняемой, включая ее сына Максима. Все отзывались о ней как о добром, порядочном и отзывчивом человеке, который уделяет особое внимание своей семье. Также, по словам друзей и родных, она увлекается искусством и путешествиями. Раньше занималась посткроссингом.

В прошлом Цыбанева никогда особо не высказывалась на политические темы, но после начала специальной военной операции на Украине она пыталась самостоятельно разобраться в происходящем.

- После начала СВО беспокойство Ирины Викторовны за свое будущее, за будущее своих детей и внуков вызывало у нее сильнейшую тревогу, страх и попытку понять, что происходит и как дальше жить. Желая разобраться в происходящем, она искала информацию в многочисленных СМИ, содержание которых различно. Часто вызывало паническое состояние, результатом которого стал нервный срыв, - рассказала суду одна из подруг обвиняемой.

Также на суде выступили трое экспертов-криминалистов МВД, которые поочередно монотонно рассказывали, как сперва делали смывы генетического материала с записки, а потом сравнивали их с другими представленными материалами. Кроме того, Цыбанева еще на первом допросе подтвердила авторство слов на клочке бумаги. На предыдущих заседаниях гособвинитель также подробно допрашивал силовиков, включая тех сотрудников правоохранительных органов, которые досматривали вещи обвиняемой после задержания. Еще на суде хотели изучить записи с камер видеонаблюдения, но после вскрытия конверта с диском оказалось, что он треснул.

Следующее заседание состоится 16 марта. На нем стороны выступят в прениях. За оставленную записку Цыбаневой грозит до 5 лет лишения свободы.

Константин Леньков