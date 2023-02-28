ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 20:13

Путин подписал закон о запрете чрезмерных заимствований в русском языке

фото ЗакС политика Путин подписал закон о запрете чрезмерных заимствований в русском языке

Российский президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий чрезмерное использование иностранных слов и на прошлой неделе поддержанный сенаторами. Документ, представляющий собой поправки в федеральный закон "О государственном языке", опубликован на официальном портале правовой информации.

Отныне будут допускаться к употреблению, согласно тексту инициативы, только заимствования, не имеющие "общеупотребительных аналогов в русском языке".

Прежде всего закон адресован чиновникам: расширяются сферы, где государственный язык РФ обязателен к использованию. Распространятся новые требования, в частности, на любую переписку органов власти с гражданами, на государственные и муниципальные информационные системы, на сферу образования.

По новому закону будущие нормативные акты в РФ при необходимости будут проходить лингвистическую экспертизу на предмет их соответствия литературной норме.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама