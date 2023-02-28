Путин подписал закон о запрете чрезмерных заимствований в русском языке

Российский президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий чрезмерное использование иностранных слов и на прошлой неделе поддержанный сенаторами. Документ, представляющий собой поправки в федеральный закон "О государственном языке", опубликован на официальном портале правовой информации.

Отныне будут допускаться к употреблению, согласно тексту инициативы, только заимствования, не имеющие "общеупотребительных аналогов в русском языке".

Прежде всего закон адресован чиновникам: расширяются сферы, где государственный язык РФ обязателен к использованию. Распространятся новые требования, в частности, на любую переписку органов власти с гражданами, на государственные и муниципальные информационные системы, на сферу образования.

По новому закону будущие нормативные акты в РФ при необходимости будут проходить лингвистическую экспертизу на предмет их соответствия литературной норме.