С афиш московского музыкального фестиваля исчезли группы "Сплин" и "Би-2"

Афиши музыкального фестиваля "Брат-2: Живой Soundtrack", запланированного на 4 марта в Москве и посвященного кинотворчеству Алексея Балабанова, поменяли свой внешний вид. Как сообщает ТАСС, ранее заявленные в качестве участников концерта группы "Сплин" и "Би-2" теперь в них не фигурируют.

"Состав участников изменился. Мы не комментируем", - ответили на вопрос агентства в компании NCA, организующей фестиваль.

Среди тех, кто планирует выступить, заявлены другие авторы саундтрека к фильму "Брат-2" 2000 года: Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов и Сергей Бобунец. В отличие от "Сплина" и "Би-2", у которых регулярно срываются концерты, они поддерживают нынешний внешнеполитический курс РФ.

Официальный канал группы Сплин / YouTube (скриншот)