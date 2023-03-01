Госдума рассмотрит поправки о заключении до 15 лет за дискредитацию участников СВО

На рассмотрение Госдумы поступили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся наказания за дискредитацию участников специальной военной операции, сообщил утром 1 марта спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Поправки предполагают установление штрафов до пяти миллионов рублей или же в размере дохода осужденного за пять лет, принудительные работы сроком до пяти лет, а также лишение свободы сроком до 15 лет.

"Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан", — написал Володин в своем Telegram-канале. Спикер выразил мнение о недопустимости распространения заведомо ложной информации и дискредитации как Вооруженных сил, так и "добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач".

О необходимости принятия закона об уголовном наказании за дискредитацию всех участников СВО Володин заговорил в конце января, пообщавшись перед этим с предпринимателем Евгением Пригожиным. Проработка соответствующего вопроса была поручена главам комитетов по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрею Картаполову и Василию Пискареву.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина