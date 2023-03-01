"Интерфакс": Из-за хакерских атак в России перенесли проверку систем оповещения

Намеченная на среду проверка городских систем оповещения отменена во всех российских регионах, сообщил 1 марта "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Томской области. Причиной переноса назвали опасение атак со стороны хакеров.

Комплексная проверка переносится на неопределенный срок, причем это касается всех без исключения российских регионов, заявили томские чиновники. "По информации МЧС РФ, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи", — цитирует сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Ранее петербургский комитет по информатизации и связи распространил в своих соцсетях сообщение о том, что проверка системы оповещения состоится в городе в беззвучном режиме. "Проверка будет проведена без включения сирен и громкоговорителей", — известил комитет вечером 28 февраля.

Ранее сообщалось о проведении 1 марта с 10:35 до 10:45 комплексной проверки городских систем оповещения с включением сирен и громкоговорителей и задействованием радиостанций и телеэфира.