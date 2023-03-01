В Ленобласти задержан глава Киришского района

Глава администрации Киришского района Ленобласти Олег Дмитриев задержан 28 февраля в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности (ч.2 ст.169 УК РФ), сообщило Следственное управление СК по региону. Помимо Дмитриева, по делу проходят директор муниципального учреждения "Спорт и молодость", а также иные лица.

По версии следствия, подозреваемые должностные лица заключили с коммерческой организацией договор о благоустройстве парка "Прибрежный" на общую сумму 160 миллионов рублей. Деньги предоставлялись как из федерального, так и из регионального и муниципального бюджетов. Позже фигуранты в одностороннем порядке расторгли договор с подрядчиком, который уже успел выполнить часть работ, чем нанесли ему материальный ущерб. Как уточнили в СК, речь идет о сумме свыше 35 миллионов рублей.

В дальнейшем районная администрация заключила аналогичный договор с новым подрядчиком, в текст которого был заложен уже выполненный объем работ. Арбитражный суд позже внес решение о незаконности этих действий.

"В ходе предварительного следствия было установлено, что распоряжение о производстве незаконных действий подчиненным должностным лицам было дано главой администрации Киришского муниципального района Ленинградской области, которым также были совершены иные действия в интересах новой коммерческой организации", — уточнили в СК.

Дмитриев был увезен на допрос. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился устроить "ознакомительные экскурсии" для чиновников в учреждения УФСИН. Этому предшествовали проверки и аресты в нескольких комитетах администрации региона.