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Новости 10:27

Петербургское "Движение Первых" допустят до комиссий по делам несовершеннолетних

фото ЗакС политика Петербургское "Движение Первых" допустят до комиссий по делам несовершеннолетних

Законодательное собрание Петербурга 1 марта разрешило участникам российского движения детей и молодежи принимать участие в городских и районных комиссиях по делам несовершеннолетних, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующие изменения в городской закон в третьем чтении поддержали депутаты. 

Законопроект принят в связи с созданием общероссийского объединения подростков, которое получило название "Движение Первых". Организация была создана по инициативе президента Владимира Путина летом 2022 года. Предполагается, что сторонники движения смогут принимать участие в официальной деятельности города по профилактике безнадзорности среди детей. 

Напомним, в первый день работы петербургского отделения "Движения Первых" к организации присоединились более 100 школ. Руководителем региональной ячейки стал учитель истории Егор Киреев. 

Константин Леньков


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