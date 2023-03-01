Петербургское "Движение Первых" допустят до комиссий по делам несовершеннолетних

Законодательное собрание Петербурга 1 марта разрешило участникам российского движения детей и молодежи принимать участие в городских и районных комиссиях по делам несовершеннолетних, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующие изменения в городской закон в третьем чтении поддержали депутаты.

Законопроект принят в связи с созданием общероссийского объединения подростков, которое получило название "Движение Первых". Организация была создана по инициативе президента Владимира Путина летом 2022 года. Предполагается, что сторонники движения смогут принимать участие в официальной деятельности города по профилактике безнадзорности среди детей.

Напомним, в первый день работы петербургского отделения "Движения Первых" к организации присоединились более 100 школ. Руководителем региональной ячейки стал учитель истории Егор Киреев.

Константин Леньков