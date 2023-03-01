Клишас усомнился в необходимости закрепления в законодательстве определения "русофобии"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил об отсутствии необходимости в законодательном закреплении понятия "русофобии", сообщило 1 марта ТАСС. По мнению сенатора, подобная мера была бы избыточной, а имеющихся в Уголовном кодексе статей вполне хватит для наказания за это.

"Я не вижу необходимости в выработке юридического определения русофобии. На мой взгляд, это избыточно", — приводит слова Клишаса информагентство.

Представитель Совфеда выразил мнение, что "русофобия и сегодня подпадает под действие Уголовного кодекса РФ". По его словам, ее можно квалифицировать как экстремизм или же как разжигание межнациональной розни.

Накануне глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил с идеей закрепить термин "русофобия" в законодательстве и затем наказывать за нее уголовно.

Фото: Telegram-канал Андрея Клишаса