Котяков: Минтруд не рассматривает вопрос проведения новой пенсионной реформы

Минтруд не рассматривает вопрос проведения новой пенсионной реформы, в том числе изменения возраста выхода на пенсию или же порядка ее расчета, заявил глава ведомства Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 1 марта.

Заявление министра прозвучало в ответ на просьбу депутата Николая Коломейцева прокомментировать слухи о возможности проведения в России новой пенсионной реформы. В частности, парламентарий поинтересовался, имеются ли у Минтруда планы вернуться к прежним срокам выхода граждан на пенсию, когда мужчины переставали работать в 60 лет, а женщины — в 55 лет.

В ответ Котяков заявил, что министерство не формирует новых предложений к пенсионной реформе. "Пенсионную реформу с точки зрения параметров пенсионного возраста, порядка начисления расчета пенсии мы в министерстве не готовим", — приводит его слова ТАСС.

Месяцем ранее лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов в очередной раз призвал отказаться от существующего порядка начисления пенсий, начав процесс с четырех новых регионов.

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