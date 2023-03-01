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Новости 13:39

Роскомнадзор заблокировал на территории России фотобанк Shutterstock из-за "деструктивных материалов"

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал на территории России фотобанк Shutterstock из-за "деструктивных материалов"

Доступ к американскому фотобанку Shutterstock ограничен на территории России, сообщило 1 марта РИА "Новости" со ссылкой на Роскомнадзор. Причиной блокировки стало обнаружение на ресурсе "деструктивных материалов", заявили в РКН.

"Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock на основании решения Роспотребнадзора. Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент", — приводит информагентство текст сообщения РКН.

Ведомство отметило, что разблокировать сайт можно будет лишь после удаления запрещенной информации.

В декабре 2019 года РКН уже блокировал Shutterstock из-за оскорбления госсимволов России. Спустя несколько дней фотобанк удалил вызвавшие недовольство ведомства изображения и был разблокирован.


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