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Новости 13:59

В Кремле заявили о необходимости изучить инициативу о наказании за дискредитацию участников СВО

фото ЗакС политика В Кремле заявили о необходимости изучить инициативу о наказании за дискредитацию участников СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам 1 марта о необходимости ознакомиться с текстом инициативы о наказании за дискредитацию участников СВО, прежде чем ее комментировать. 

"Надо ознакомиться со сформулированным текстом и так далее, пока ничего не могу вам сказать. Это новая инициатива, ее нужно будет, естественно, проработать соответствующим образом", — приводит слова Пескова ТАСС.

Утром в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о внесении законопроекта, предусматривающего наказание за дискредитацию участников СВО, включая членов добровольческих формирований и организаций. Максимальный срок лишения свободы за это, по его словам, составит 15 лет. Согласно заявлению Володина, второе чтение проекта намечено на 2 марта, а третье может состояться 14 марта.


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