ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:45

Закон об иностранных заимствованиях не скажется на лексиконе публикаций Кремля

фото ЗакС политика Закон об иностранных заимствованиях не скажется на лексиконе публикаций Кремля

В ближайшее время Кремль не станет менять привычный язык публикаций в связи с изменениями в закон "О государственном языке", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 марта. По его словам, сперва нужно изучить пособия и словари, выпущенные в соответствии с законом, и только потом принимать решения.

"Сначала надо будет ознакомиться с теми пособиями, словарями и так далее, которые в соответствии с законами должны быть подготовлены. И сначала надо будет ознакомиться с ними, посмотреть что там, какие нормы там определены. Потом уже будем решать", — цитирует РИА "Новости" ответ Пескова на вопрос журналистов о возможности внесения Кремлем изменений в тексты и речи в соответствии с принятыми поправками.

Накануне президент Владимир Путин подписал поправки в закон "О государственном языке". Среди прочего, норма содержат запрет "чрезмерных" заимствований из иностранных языков, позволяя их лишь в случае отсутствия русских аналогов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама