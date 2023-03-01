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Новости 16:23

Вишневский спросил у чиновников об основаниях для сноса "Сестрорецкого курорта"

фото ЗакС политика Вишневский спросил у чиновников об основаниях для сноса "Сестрорецкого курорта"

Начавшийся накануне снос третьего корпуса санатория "Сестрорецкий курорт" побудил депутата ЗакСа Бориса Вишневского отправить запросы в комитет имущественных отношений и комитет по охране памятников.

У КИО парламентарий поинтересовался, по чьему заявлению и на каких основаниях был изменен вид использования земельного участка: статус "для оздоровительных целей" в начале года изменился на туристическое назначение.

"Это наглядно говорит о намерениях скрытого преобразования лечебного корпуса во что-то другое (например, в апартаменты, а по сути в жилье)", - отметил политик в своем Telegram-канале.

Позиция КГИОП Вишневского интересует, поскольку снос начался уже после подачи градозащитниками заявки на признание третьего корпуса памятником. Действия застройщика (группы ЛСР), полагает депутат, нарушают законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия, а потому он рассчитывает, что профильные чиновники примут меры и остановят демонтаж.


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 




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