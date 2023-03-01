В Пулково внедрили электронные посадочные талоны

В аэропорту Пулково начал действовать сервис мобильных посадочных талонов, разработанный на основе российского программного обеспечения. Воспользоваться им вправе любой перевозчик, обслуживающий пассажиров на внутренних рейсах. Об этом 1 марта сообщает управляющая аэропортом компания "Воздушные ворота Северной Столицы".

"Система развернута в рекордные сроки – за один месяц. Услуга нацелена на путешественников, планирующих перелет с ручной кладью. Пассажирам с багажом необходимо будет обратиться на стойку регистрации", - уточнил представитель компании Андрей Дробович.

Проект "Мобильный посадочный" реализовала фирма "НеоЛабс". Необходимость в нем руководство IT-компании объяснило ростом пассажиропотока и следованием государственной политике импортозамещения.