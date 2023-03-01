Здание бывшего сиротского дома на Охте готовы продать почти за 150 млн рублей

Российский аукционный дом установил начальную цену для здания Сиротского дома Меняева на Малоохтинской набережной, о выставлении которого на торги комитетом имущественных отношений стало известно месяц назад. Стартовой суммой станет 149,4 млн рублей. Дореволюционное четырехэтажное нежилое здание не признано региональным памятником, однако находится в охраняемой зоне, что означает невозможность его реконструкции без разрешения КГИОП. Сегодня оно отключено от инженерных коммуникаций и законсервировано.

"Уникальное расположение — на Малой Охте, с видом на Неву, вблизи исторической части Санкт-Петербурга с Александро-Невской Лаврой и комплексом Смольного собора — сделает премиальным любой коммерческий проект в данной локации. А архитектурная и культурная составляющая объекта станут дополнительным бонусом при создании гостиничного или апарт-комплекса", - считает и. о. главы департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

На аукционе, назначенном на 25 апреля, помимо права собственности на здание, разыграют право аренды земельного участка под ним сроком на 49 лет. Заявки на участие в торгах принимают до 17 апреля.

История дома 55А по Малоохтинской набережной, использовавшегося для нужд различных соцучреждений, берет свое начало в 1888 году.