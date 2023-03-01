На доме Бориса Стругацкого откроют долгожданную мемориальную доску

В Московском районе Петербурга в четверг 2 марта торжественно откроют мемориальную доску писателю-фантасту Борису Стругацкому (1933 - 2012). Память литератора увековечат на стене дома № 4 по улице Победы, в котором он жил почти полвека до самой своей кончины. Церемония с участием чиновников и депутатов начнется в 13 часов.

Доска появится на южном лицевом фасаде дома, смотрящем на перекресток улицы Победы и Варшавской улицы.

Эскиз таблички петербургские чиновники согласовали еще осенью 2020 года. До конца того же года ожидалась ее установка, однако сроки раз за разом переносились.

Самые свои известные произведения Борис Стругацкий написал в соавторстве с братом Аркадием Стругацким, ушедшим из жизни в 1991 году. Их книги неоднократно экранизировали.

фото: HammerOKey / YouTube (скриншот)