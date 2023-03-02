В Госдуму внесут законопроект о предоставлении бесплатного проезда на отдых родным погибших военнослужащих

Депутаты фракции ЛДПР намерены внести на рассмотрение Государственной думы законопроект о предоставлении членам семей погибших военных права на одну бесплатную поездку в год к местам отдыха и обратно, пишут "Известия" 2 марта. Инициатива коснется, в том числе, родственников мобилизованных и сотрудников внутренних дел, ее действие распространится на все виды транспорта, кроме такси.

Депутат от ЛДПР Владимир Кошелев, один из авторов проекта, напомнил, что сейчас военнослужащие и члены их семей имеют право на одну бесплатную поездку к местам отдыха в год. "Но в случае гибели военнослужащего его родственники теряют такое право. Мы считаем логичным его сохранить", — отметил он.

О поддержке инициативы изданию сообщили представители "Единой России" и "Новых людей". В свою очередь, депутат от фракции "Справедливая Россия — За правду" Александр Аксененко предложил распространить действие проекта также и на добровольцев.

Текст проекта направлен в правительство для получения отзыва. В пресс-службе кабмина подтвердили его получение.

В конце февраля члены Совета Федерации внесли в Госдуму проект об избавлении мобилизованных и добровольцев от уплаты пошлин за выдачу паспорта и водительских прав взамен утраченных или испорченных.