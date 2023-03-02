Приложения "Тинькофф" пропали из AppStore, но остались в Google Play

Приложения банка "Тинькофф", включая непосредственно банковское приложение и различные сервисы, исчезли из AppStore 2 марта. В Google Play они остаются доступными.

"Этот день все же настал — приложения "Тинькофф" удалили из App Store", — уведомила пресс-служба банка в Telegram-канале финансовой организации.

Клиентов попросили "сохранять спокойствие" и воздержаться от скачивания приложений из неофициальных источников. "Уже скачанные приложения будут работать как обычно. Вы можете переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции", — отметили в банке.

В конце февраля Евросоюз ввел десятый по счету пакет санкций против России, под действие ограничений попал в том числе и "Тинькофф Банк".