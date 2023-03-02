Дерипаска предложил "в два-три раза" сократить количество чиновников

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что в России следует уменьшить количество чиновников и силовиков, сообщило 2 марта РИА "Новости" со ссылкой на заявление предпринимателя на Красноярском экономическом форуме. Подобная мера, по мысли бизнесмена, должна помочь стране преодолеть воздействие санкций и обеспечить рост экономики.

"Легкий стресс — он всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников. Не знаю, в два-три раза. Сокращение сотрудников правоохранительных органов, наверное, в пару раз", — поделился идеями Дерипаска.

Нынешняя численность сотрудников силовых структур и госаппарата становится "серьезной обузой для экономики", добавил бизнесмен. Он также выразил мнение, что реализация его идеи позволит стране "встрепенуться и побеждать".

В октябре 2022 года Дерипаска посулил России "букет экономических и социальных проблем" в случае сохранения курса в экономике.

Фото: Telegram-канал "Дерипаска"