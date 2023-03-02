Сенаторы предложили установить мораторий на повышение арендной платы для бизнеса

Комитет Совета Федерации по экономической политике обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением установить мораторий на повышение арендной платы для бизнеса, сообщило 2 марта ТАСС. Подпись под письмом министру поставил глава комитета, экс-депутат петербургского Заксобрания Андрей Кутепов.

Как следует из текста письма, предложение поступило "в рамках работы по улучшению делового климата и увеличению активности в сегменте малого и среднего предпринимательства". Для этого предлагается ввести мораторий на повышение арендной платы за пользование недвижимостью и земельными участками, находящимися в федеральной, региональной и муниципальной собственности.

Кутепов отметил в обращении, что в условиях санкций у предпринимателей сокращается прибыль и база для развития "вследствие увеличения себестоимости продукции за счет роста издержек на приобретение сырья, материалов и комплектующих". Отдельный негативный эффект оказывает повышение арендных ставок, добавил он.

Ранее со своими предложениями по преодолению санкционного влияния выступил предприниматель Олег Дерипаска. По его мнению, на пользу экономике пошло бы сокращение количества чиновников и силовиков.