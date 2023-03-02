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Новости 12:16

"Сэтл Сити", "Эталон" и "ПИК" признали самыми социально ориентированными застройщиками Петербурга

фото ЗакС политика "Сэтл Сити", "Эталон" и "ПИК" признали самыми социально ориентированными застройщиками Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в рамках подведения итогов конкурса "Доверие потребителя" вручил спецпризы застройщикам "За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры", сообщили в Смольном.

Наград удостоились ООО "Сэтл Сити", АО "ГК "Эталон" и ПАО "ПИК СЗ". За 2022 год "Сэтл Сити" ввел в эксплуатацию четыре дошкольных образовательных учреждения на 730 мест. ГК "Эталон" — три детсада на 358 мест и одно встроенное помещение под амбулаторно-поликлиническое учреждение на 85 посещений. "ПИК" — два детсада на 380 мест и одну школу на 825 мест.

Всего за год за счет внебюджетных источников в Петербурге построили 30 новых соцобъектов, а на 2023 год планируется возведение еще 48 объектов, отметили в Смольном.


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Упоминаемые персоны
Линченко Николай Викторович




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