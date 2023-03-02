Бывший начальник отдела ЗВО получил условный срок по делу о взятке

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор бывшему начальнику отдела Западного военного округа полковнику Олегу Карпову по делу о получении взятки в крупном размере, сообщила 2 марта объединенная пресс-служба городских судов. Согласно вынесенному решению, содержание в колонии военному не грозит.

Как установил суд, в октябре 2019 года Карпов объявил тендер на ремонт зданий ЗВО в Петербурге и Ленобласти. В ноябре участие в конкурсе приняло ООО "РВС", в середине месяца ответственная за аукцион комиссия решила заключить с компанией контракт на общую сумму 109,7 миллиона рублей.

Состоявший в комиссии Карпов после этого встретился с гендиректором компании и потребовал взятку "в качестве благодарности за оказанное содействие заключению контракта и создание в будущем для ООО "РВС" благоприятных условий при его исполнении", передает судебная пресс-служба. Сумму взятки он при этом не назвал.

В конце ноября гендиректор передал Карпову 250 тысяч рублей, после чего компания получила контракт на выполнение работ.

Об аресте Карпова стало известно в ноябре 2020 года.

Сам бывший военный вину не признал. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком длительностью три года.