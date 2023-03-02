Песков не смог сказать о возможности изменения статуса СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями о возможности изменения нынешнего статуса специальной военной операции, передает 2 марта "Интерфакс". Соответствующий вопрос прозвучал на фоне сообщений о якобы наблюдаемых действиях украинских диверсантов в Брянской области.

"Не знаю, пока не могу сказать", — произнес представитель Кремля в ответ на заданный вопрос.

Песков заявил, что на Брянскую область была совершена атака террористов. "На международной арене мы как обращали, так и будем обращать внимание, привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют", — добавил он.

Ранее Песков сообщил, что 3 марта состоится заседание Совета безопасности с участием Владимира Путина.